Гравець продасть капітанську повязку з останнього чемпіонату Європи.
Петро Шотурма, фото: УЄФА
30 марта 2022, 18:26
Капітан збірної України з футзалу і гравець Продексіма Петро Шотурма оголосив про початок аукціону на підтримку ЗСУ.
Вінгер виставив на продаж капітанську пов'язку з останнього Євро, де українська команда посіла четверте місце.
"Друзі, слава Україні! З Божою ласкою та з допомогою добрих людей я добрався додому!
І хочу підтримати та допомогти НАШИМ ГЕРОЯМ. Тому перший лот – це моя капітанська пов’язка, яка для мене є дуже цінною з останнього чемпіонату Європи по футзалу!
Не знаю, з якої суми почати, пропонуйте самі. Планую у неділю закінчити розіграш! Також згодом буде ще один розіграш.
РАЗОМ ТА ДО КІНЦЯ", – написав Шотурма на своїй сторінці в Facebook.
Раніше повідомлялося, що УЄФА переніс фінальну частину футзального Євро-2022 серед жінок через війну в Україні.