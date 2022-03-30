Футзал

Гравець продасть капітанську повязку з останнього чемпіонату Європи.

Капітан збірної України з футзалу і гравець Продексіма Петро Шотурма оголосив про початок аукціону на підтримку ЗСУ.

Вінгер виставив на продаж капітанську пов'язку з останнього Євро, де українська команда посіла четверте місце.

"Друзі, слава Україні! З Божою ласкою та з допомогою добрих людей я добрався додому!

І хочу підтримати та допомогти НАШИМ ГЕРОЯМ. Тому перший лот – це моя капітанська пов’язка, яка для мене є дуже цінною з останнього чемпіонату Європи по футзалу!

Не знаю, з якої суми почати, пропонуйте самі. Планую у неділю закінчити розіграш! Також згодом буде ще один розіграш.

РАЗОМ ТА ДО КІНЦЯ", – написав Шотурма на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що УЄФА переніс фінальну частину футзального Євро-2022 серед жінок через війну в Україні.