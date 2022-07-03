До вашої уваги найкращі моменти матчу за третє місце.
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03 липня 2022, 22:45
В рамках матчу за третє місце на Євро-2022 жіноча збірна України з футзалу зустрілась із командою Угорщини.
Команда Олега Шайтанова завдяки голам Титової та Воловенко змогла здобути перші в своїй історії медалі, в той час як суперниці залишились ні з чим.
Огляд матчу:
Угорщина — Україна — 1:2 (0:1)
Голи: Горват (39) — Титова (9), Воловенко (23).
Угорщина: Торма — Фюлеп, Тот, Кращенич, Горват — Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Чепрегі, Івегеш, Кото, Варга (к), Кох.
Україна: Сагайдачна — Гриценко, Скибіна, Дубицька, Форсюк (к) — Кислова, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Єрьоменко, Бурлаченко, Рубан.
Попередження: Івегеш (13), Фольк (18) — Рубан (35).