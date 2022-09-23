Футзал

Олександр Косенко поділився своїми думками після товариських матчів збірної України.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко підбив підсумки товариських матчів проти Молдови (6:1 та 7:4) та Румунії (3:1).

"Як і в будь-яких зустрічах, є позитивні та негативні моменти. Усі три матчі вийшли досить непоганими. Отримали цікаву інформацію за їхніми підсумками. Ми зробимо належні висновки. Передусім добре, що ми відіграли ці три поєдинки. Останній із них уже проводили на тлі втоми, тоді коли збірна Румунії грала перший. Тим не менше, хлопці продемонстрували характер і бійцівські якості. У потрібний момент майстерність відіграла свою роль, і команда зуміла здобути перемогу. Загалом отримали позитивні враження.

Мені сподобалася гра обох суперників. Видно, що як Молдова, так і Румунія хочуть розвиватися. Вони багато часу приділяють позиційним атакам, виходу з-під пресингу, стандартним положенням. У командах є досвідчені й кваліфіковані виконавці, до складу залучається молодь.

Я б не сказав, що матчі з Молдовою надто відрізнялися один від одного. Дійсно, різниця в рахунку не була однаковою. Суперник мав гольові моменти в обох зустрічах. За рахунку 3:0 у першому матчі ми розвинули свою перевагу, і суперник не мав сподівань на позитивний результат. Натомість у другому поєдинку на табло були такі самі показники, але ми подарували супернику вільний удар, який він реалізував. За підтримки трибун команда пішла вперед і швидко забила другий гол.

Саме тому гра стала більш напруженою. Незважаючи на підсумкові рахунки, молдовани мені сподобалися. Вони не лише відбивалися, а вдало проводили контратаки, якісно комбінували та взаємодіяли між собою. Для нас було важливо протистояти командам, які грають самі й дають змогу це робити супернику.

Натуралізовані гравці у збірній Румунії? Звичайно, бразильці є бразильцями. Натуралізують лише гравців, які перебувають на високому рівні. Як на мене, у складі збірної Румунії присутні дійсно сильні бразильці. Вони відіграють вагому роль у цій команді. Тож, звичайно, було цікавіше. Окрім того, до складу додаються молоді виконавці. Сподобалася гра Іштвана Хаднадя, який діяв на позиції стовпа. Матч вийшов досить напруженим і до останніх хвилин не було зрозуміло, хто переможе. Добре, що ми провели такий поєдинок перед офіційними матчами.

Домашні матчі у основному раунді європейської кваліфікації ЧС-2024 проти збірних Косова та Нідерландів зіграємо в Латвії. Підготовка до цих зустрічей розпочнеться 3 жовтня", - наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матч проти збірної Косово пройде 7 жовтня у Саласпілс, а гра з Нідерландами відбудеться 11 жовтня у Єлгаві.