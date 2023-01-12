Футзал

Підопічні Ігоря Москвичова готуватимуться до кваліфікації Євро-2023.

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу візьме участь у турнірі Umag Nations Cup 2023, що пройде у Хорватії. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Турнір, який проходитиме у Новиграді, буде використаний підопічними Ігоря Москвичова як підготовка до кваліфікації Євро-2023.

У Хорватії українці зіграють проти Франції (17 січня), Словенії (19 січня) та Італії (20 січня).

Склад юнацької збірної України з футзалу

Воротарі: Іван Белімов (Чорне море), Костянтин Рафальський (Кардинал-Рівнестандарт), Юрій Яремчук (Бонго Футзал, Польща).

Польові гравці: Вадим Тютюрай (Кардинал-Рівнестандарт), Дмитро Кармаліта (Фортуна, Німеччина), Даміан Запорожан (Ураган), Денис Сніцаренко (SkyUp Futsal), Роман Татумірак (Юнайтед Помеція, Італія), Віталій Панкратій, Дмитро Рибіцький (обидва — Футзал Щецин, Польща), Андрій Єлішев, Владислав Ткаченко (обидва — Тім Лемборк, Польща), Дмитро Федик (Левіце, Словаччина), Назарій Круковський (Бурінхоса, Португалія), Даниіл Болдижев (Фенікс), Ігор Пелецький (Вікінгай, Литва).

Нагадаємо, за підсумками жеребкування відбору Євро-2023 збірна України потрапила до другої групи основного раунду, де зіграє з Румунією, Сербією та переможцем групи В попереднього раунду.