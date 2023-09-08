Футзал

Іспанці вийшли в свій третій фінал європейської першості поспіль.

У рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу серед команд вікової категорії U-19 юнацька збірна України зустрілася з однолітками з Іспанії.

Вже у перші 122 секунди матчу іспанці почали підтверджувати статус фаворитів, забивши у ворота української команди два м'ячі, проте "синьо-жовті" змогли реабілітуватися після того, як Рибіцький наприкінці першого тайму та Сніцаренко на початку другого зрівняли рахунок.

Але у підсумку перемога та перепустка до фіналу континентальної юнацької першості з футзалу дісталися збірній Іспанії, яка зустрінеться з Португалією.

Через хвилину після того, як українці зрівняли рахунок, Віктор Рамос після кутового знову вивів Іспанію вперед. Цей гол і стал вирішальним не на користь нашої команди — 2:3.