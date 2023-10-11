Перемогти сербів двічі поспіль не вдалося.
Україна - Сербія (футзал), фото АФУ
11 жовтня 2023, 20:35
У четвертому турі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України зустрілася зі збірною Сербії. Цей матч проти сербів видався не таким результативним, як попередній.
Цього разу саме серби відкрили рахунок у грі — відзначився Страхиня Петров. Своїм результативним ударом українці відповіли у другому таймі. Автором голу став Євгеній Жук, який забивав і у минулій грі проти сербів. Фінальний свисток зафіксував першу для збірної України нічию в ході цього відбіркового циклу.
Україна — Сербія 1:1
Голи: Жук, 26 — Петров, 17
Попередження: Корсун, 17
Стартовий склад збірної України:
Турнірна таблиця групи В:
У другому матчі четвертого туру у групі В бельгійці прийматимуть поляків. Гра розпочнеться сьогодні, 11 жовтня, о 21:00 за київським часом.