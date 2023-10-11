Футзал

Перемогти сербів двічі поспіль не вдалося.

У четвертому турі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України зустрілася зі збірною Сербії. Цей матч проти сербів видався не таким результативним, як попередній.

Цього разу саме серби відкрили рахунок у грі — відзначився Страхиня Петров. Своїм результативним ударом українці відповіли у другому таймі. Автором голу став Євгеній Жук, який забивав і у минулій грі проти сербів. Фінальний свисток зафіксував першу для збірної України нічию в ході цього відбіркового циклу.

Україна — Сербія 1:1

Голи: Жук, 26 — Петров, 17

Попередження: Корсун, 17

Стартовий склад збірної України:

Турнірна таблиця групи В:

У другому матчі четвертого туру у групі В бельгійці прийматимуть поляків. Гра розпочнеться сьогодні, 11 жовтня, о 21:00 за київським часом.