Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу, що відбувся 11 жовтня 2023 року, 19:00.

У рамках четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Сербією, незважаючи на те, що у першій зустрічі "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу.

Сербській збірній вдалося відкрити рахунок у першому таймі, після чого суперник команди Олександра Косенка доволі якісно та щільно оборонявся, дозволивши українцям у підсумку забити лише один м'яч після перерви та задовольнятися лише нічиєю.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Сербія у 4 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:

Україна — Сербія 1:1

Голи: Жук, 26 — Петров, 17

Попередження: Корсун, 17

Стартовий склад збірної України: