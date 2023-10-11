Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу, що відбувся 11 жовтня 2023 року, 19:00.
АФУ
11 жовтня 2023, 21:30
У рамках четвертого туру відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Сербією, незважаючи на те, що у першій зустрічі "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу.
Сербській збірній вдалося відкрити рахунок у першому таймі, після чого суперник команди Олександра Косенка доволі якісно та щільно оборонявся, дозволивши українцям у підсумку забити лише один м'яч після перерви та задовольнятися лише нічиєю.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Сербія у 4 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:
Україна — Сербія 1:1
Голи: Жук, 26 — Петров, 17
Попередження: Корсун, 17
Стартовий склад збірної України: