У рамках першого туру групового етапу футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані відбулися три матчі.

ГРУПА D

Збірна Іспанії поділила очки з Казахстаном.

Іспанія — Казахстан 1:1
Голи: Гордільйо, 17 — Оразов, 1

Вилучення: Турсагулов, 9

У паралельному матчі цієї групи Лівія перемогла Нову Зеландію.

Нова Зеландія — Лівія 1:3
Голи: Дітфорт, 40 — Хаміс, 7, Зріг, 29, Бухшим, 40

ГРУПА С

У групі С, в якій виступає Україна, Афганістан переміг Анголу з рахунком 6:4.

Афганістан - Ангола 6:4
Голи: Махмуді, 2, Канбарі, 7, Мохаммаді, 10, Норовзі, 14, Каземі, 16, Хосейн Пур, 40 — Сафарі, 3 (аг), Адеріто, 7, 36, Мораді, 40 (аг)