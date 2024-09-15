Завершилися низка матчів у рамках першого туру футзального ЧС-2024.
Іспанія - Казахстан
15 вересня 2024, 17:26
У рамках першого туру групового етапу футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані відбулися три матчі.
ГРУПА D
Збірна Іспанії поділила очки з Казахстаном.
Іспанія — Казахстан 1:1
Голи: Гордільйо, 17 — Оразов, 1
Вилучення: Турсагулов, 9
У паралельному матчі цієї групи Лівія перемогла Нову Зеландію.
Нова Зеландія — Лівія 1:3
Голи: Дітфорт, 40 — Хаміс, 7, Зріг, 29, Бухшим, 40
ГРУПА С
У групі С, в якій виступає Україна, Афганістан переміг Анголу з рахунком 6:4.
Афганістан - Ангола 6:4
Голи: Махмуді, 2, Канбарі, 7, Мохаммаді, 10, Норовзі, 14, Каземі, 16, Хосейн Пур, 40 — Сафарі, 3 (аг), Адеріто, 7, 36, Мораді, 40 (аг)