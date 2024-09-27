Футзал

Визначилися всі пари 1/4 фіналу плей-оф турніру в Узбекистані.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані збірні Таїланду та Аргентини протистояли Франції та Хорватії.

Відкрили ігровий день другі команди груп В і F. Сенсації не сталося, адже до чвертьфіналу вдалося вийти французам.

Таїланд — Франція 2:5

Голи: Туеанклан, 25 (пен.), Вінвон, 33 — Бендалі, 9, Туре, 23, Мохаммед, 29, Мухудін, 38, Саадауї, 39

Так само нічого незвичайного не мало місця в протистоянні найкращого колективу квартету С та третьої команди групи В. Аргентинці приєдналися до інших семи учасників наступного раунду.

Аргентина — Хорватія 2:0

Голи: Бранді, 2, Роза, 24

Розклад 1/4 фіналу плей-оф футзального ЧС-2024 в Узбекистані:

неділя, 29 вересня

15:30. Бразилія — Марокко

18:00. Україна — Венесуела

понеділок, 30 вересня

15:30. Франція — Парагвай

18:00. Казахстан — Аргентина