Визначилися всі пари 1/4 фіналу плей-оф турніру в Узбекистані.
Франція, Getty Images
27 вересня 2024, 20:34
У рамках 1/8 фіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані збірні Таїланду та Аргентини протистояли Франції та Хорватії.
Відкрили ігровий день другі команди груп В і F. Сенсації не сталося, адже до чвертьфіналу вдалося вийти французам.
Таїланд — Франція 2:5
Голи: Туеанклан, 25 (пен.), Вінвон, 33 — Бендалі, 9, Туре, 23, Мохаммед, 29, Мухудін, 38, Саадауї, 39
Так само нічого незвичайного не мало місця в протистоянні найкращого колективу квартету С та третьої команди групи В. Аргентинці приєдналися до інших семи учасників наступного раунду.
Аргентина — Хорватія 2:0
Голи: Бранді, 2, Роза, 24
Розклад 1/4 фіналу плей-оф футзального ЧС-2024 в Узбекистані:
неділя, 29 вересня
15:30. Бразилія — Марокко
18:00. Україна — Венесуела
понеділок, 30 вересня
15:30. Франція — Парагвай
18:00. Казахстан — Аргентина