Футзал

Football.ua розповідає, де дивитися матч ЧС-2024.

У середу, 2 жовтня о 18:00 відбудеться матч півфіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу. Збірні України та Бразилії змагатимуться за місце у фіналі в Ташкенті, столиці Узбекистану.

Збірна України, зайнявши друге місце в групі C, у плей-оф здобула перемоги над Нідерландами (3:1) та Венесуелою (9:4).

Бразилія виграла всі 5 матчів на турнірі. На стадії плей-оф бразильці обіграли Коста-Ріку (5:0) та Марокко (3:1).

Де дивитися онлайн матч Україна – Бразилія

Відеотрансляцію забезпечить телеканал Суспільне Спорт, а також регіональні телеканали Суспільне.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з футзалу.