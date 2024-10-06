Футзал

У фіналі "селесао" обіграли аргентинців.

Збірна Бразилії обіграла Аргентину і стала чемпіоном світу 2024 року з футзалу.

Поєдинок, як і належить фіналу, вийшов напруженим і малорезультативним. Проте бразильці забили ще два голи в першому таймі, а один гол аргентинцям вдалося відквитати лише на 39-й хвилині гри.

Примітно, що Бразилія та Аргентина — дві команди, які обіграли Україну на цьому мундіалі. Крім того, Бразилія вшосте стала чемпіоном світу.

Бразилія - Аргентина 2:1

Голи: Феррао, 6, Рафа Сантос, 13 — Роса, 39.