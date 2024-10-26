Київський ХІТ в останньому матчі групового етапу футзальної Ліги чемпіонів поділив очки з польською Бельсько-Бялою (2:2).

У першому таймі на автогол Шеремети, кияни відповіли результативним ударом Горпинича.

У другому таймі українці та поляки обмінялися голами за одну хвилину. Авторами голів стали Ерік Панес та Сірий.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельсько-Бяла — ХІТ у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2024/25 з футзалу:

Бельсько-Бяла — ХІТ Київ 2:2
Голи: Шеремета, 5 (автогол), Ерік Панес, 26 — Горпинич, 8, Сірий, 26.

Бельсько-Бяла: Іванек — Кржемпек, Рібейро, Ракіч, Марек.

Запасні: Наврат, Пачеко, Сурмяк, Густаво, Ерік Панес, Будняк, Павлус, Кубік.

ХІТ Київ: Кравец — Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий.

Запасні: Сухов, Мельник, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Горпинич, Нижник, Абакшин.

Попередження: Іванек, Ракіч — Жук, Чернявський.