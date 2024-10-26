Футзал

Українська команда ще до останнього туру втратила шанси пройти далі.

У заключному матчі групового етапу футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ не зміг обіграти польську Бельсько-Бялу. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Шеремета після прострілу з кутового зрізав м'яч у свої ворота. Через три хвилини Горпинич вийшов віч-на-віч і спокійно відправив м'яч у сітку воріт під воротарем.

Потім на 26 хвилині команди обмінялися голами. Спочатку Сірий чудово зіграв на випередженні біля чужих воріт і вколотив м'яч у ворота, але через 20 секунд Ерік Панес скористався перехопленням партнера по команді та зрівняв цифри на табло.

Таким чином, ХІТ так і не зміг порадувати українських вболівальників перемогами, набравши лише одне очко і посів останнє місце у групі, вилетівши з турніру, про що стало відомо після другого туру.

Бельсько-Бяла — ХІТ Київ 2:2

Голи: Шеремета, 5 (автогол), Ерік Панес, 26 — Горпинич, 8, Сірий, 26.

Бельсько-Бяла: Іванек — Кржемпек, Рібейро, Ракіч, Марек.

Запасні: Наврат, Пачеко, Сурмяк, Густаво, Ерік Панес, Будняк, Павлус, Кубік.

ХІТ Київ: Кравец — Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий.

Запасні: Сухов, Мельник, Подлюк, Сметаненко, Шеремета, Педяш, Горпинич, Нижник, Абакшин.

Попередження: Іванек, Ракіч — Жук, Чернявський.