У рамках другого туру Ліги чемпіонів з футзалу ХІТ приймав Джимбі Картахену і поступився з рахунком 1:4

Таким чином, українська команда позбулася шансів на вихід до наступної стадії. 

Згідно з регламентом УЄФА, якщо у команд порівно очок, то краща команда визначається за результатом очних зустрічей. Виходячи з цього, чемпіон України вже не зможе піднятись вище 4 сходинки і отримати пропуск в Елітний раунд. 

У заключному турі групової стадії турніру ХІТ зіграє проти польського Любарта. Гра відбудеться 26 жовтня.