Футзал

У чемпіона України нуль у графі набраних очок.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів з футзалу ХІТ приймав Джимбі Картахену і поступився з рахунком 1:4.

Таким чином, українська команда позбулася шансів на вихід до наступної стадії.

Згідно з регламентом УЄФА, якщо у команд порівно очок, то краща команда визначається за результатом очних зустрічей. Виходячи з цього, чемпіон України вже не зможе піднятись вище 4 сходинки і отримати пропуск в Елітний раунд.

У заключному турі групової стадії турніру ХІТ зіграє проти польського Любарта. Гра відбудеться 26 жовтня.