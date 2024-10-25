У чемпіона України нуль у графі набраних очок.
Гравці ХІТу, фото: ФК ХІТ
25 жовтня 2024, 00:59
У рамках другого туру Ліги чемпіонів з футзалу ХІТ приймав Джимбі Картахену і поступився з рахунком 1:4.
Таким чином, українська команда позбулася шансів на вихід до наступної стадії.
Згідно з регламентом УЄФА, якщо у команд порівно очок, то краща команда визначається за результатом очних зустрічей. Виходячи з цього, чемпіон України вже не зможе піднятись вище 4 сходинки і отримати пропуск в Елітний раунд.
У заключному турі групової стадії турніру ХІТ зіграє проти польського Любарта. Гра відбудеться 26 жовтня.