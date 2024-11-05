Футзал

"Синьо-жовті" втримали переможний рахунок

Сьогодні, 5 листопада збірна України з футзалу провела перший товариський поєдинок проти команди Чехії.

У межах підготовки до відбору Євро-2026 із футзалу підопічні Олександра Косенка вирушили в Чехію, аби провести два спаринги проти місцевої команди в містечку Фрідек-Містек. Зазначимо, що "синьо-жовті" прибули на виїзні матчі в статусі бронзових призерів чемпіонату світу.

У першому спарингу українці одразу ж заволоділи ініціативою та забили невдовзі після стартового свистка. До перерви чехи мали обмаль шансів скоротити відставання.

Утім, господарі активно почали другий тайм, і довелося виручати Савенку. Між тим, українці часто фолили, і на 27-й хвилині Голий після розіграшу стандарту забив гол. Наприкінці матчу чехи стали грати з п’ятим польовим і пробили Савенка ще раз. Та все ж "синьо-жовті" втримали переможний рахунок — 3:2.

Завтра команди проведуть між собою другий поєдинок (початок — о 20:00 за київським часом).

Товариський матч національних збірних із футзалу

Чехія — Україна 2:3

Голи: Голий (27), Д. Дрозд (40) — Абакшин (1), Чернявський (7), Семенченко (9).

Україна: Савенко — Первєєв, Абакшин, Семенченко, Зварич; Сухов, Швед, Мельник, Жук, Чернявський, Фаренюк, Лебідь, Масевич, Завертаний.