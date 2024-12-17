До вашої уваги пряма трансляція поєдинку кваліфікації на Євро-2026 з футзалу, який розпочнеться о 19:00.
У рамках другого туру відбору на чемпіонат Європи-2026 з футболу збірна України зустрінеться в очному протистоянні з Румунією.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 грудня, о 19:00 за київським часом.
Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння, в якому будуть розіграні бронзові комплекти медалей, в прямій онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ФРАНЦІЯ
СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: