Футзал

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку кваліфікації на Євро-2026 з футзалу, який розпочнеться о 19:00.

У рамках другого туру відбору на чемпіонат Європи-2026 з футболу збірна України зустрінеться в очному протистоянні з Румунією.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 грудня, о 19:00 за київським часом.

Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння, в якому будуть розіграні бронзові комплекти медалей, в прямій онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — ФРАНЦІЯ

СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: