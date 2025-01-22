Футзал

Керманич "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав 15-х гравців.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив список гравців, викликаних до розташування "синьо-жовтих" на найближчі два матчі відбору Євро-2026.

Офіційний сайт Асоціації футзалу України повідомляє, що Косенко розраховує на 15-х виконавців.

Воротарі: Олександр Сіріцький (Ураган), Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ).

Універсали: Владислав Первєєв, Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь (всі — Євробус, Польща), Андрій Мельник, Євгеній Жук, Ігор Чернявський (всі — ХІТ), Микола Микитюк (Кордоба, Іспанія), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Ростислав Семенченко (Аврора), Михайло Зварич (Енергія).

Виїзний матч проти Німеччини відбудеться 31 січня, тоді як номінально домашній (зустріч прийматиме Кишинів, Молдова) — на 4 лютого.

Нагадаємо, раніше збірна України здолала Кіпр і Румунію, завдяки чому нині очолює турнірну таблицю свого кваліфікаційного квартету.