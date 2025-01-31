Футзал

Третя поспіль перемога підопічних Олександра Косенка.

Збірна України з футзалу в Геппінгені зустрілася з Німеччиною в рамках третього туру відбору чемпіонату Європи-2026.

"Синьо-жовті" пропустили першими, але відповіли на швидкий гол господарів поля п'ятьма своїми результативними ударами. Німці поразки не уникнули, зумівши лише скоротити своє відставання до двох м'ячів.

Німеччина — Україна 3:5

Голи: Ак, 3, 22, Олівейра, 18 (пен.) — Микитюк, 9, 18, Жук, 14, Семенченко, 15, Корсун, 18

Україна (стартовий склад): Савенко, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко

Запасні: Сухов, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький

Турнірна таблиця групи: