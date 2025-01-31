Третя поспіль перемога підопічних Олександра Косенка.
Фото Асоціація футзалу України
31 січня 2025, 21:18
Збірна України з футзалу в Геппінгені зустрілася з Німеччиною в рамках третього туру відбору чемпіонату Європи-2026.
"Синьо-жовті" пропустили першими, але відповіли на швидкий гол господарів поля п'ятьма своїми результативними ударами. Німці поразки не уникнули, зумівши лише скоротити своє відставання до двох м'ячів.
Німеччина — Україна 3:5
Голи: Ак, 3, 22, Олівейра, 18 (пен.) — Микитюк, 9, 18, Жук, 14, Семенченко, 15, Корсун, 18
Україна (стартовий склад): Савенко, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко
Запасні: Сухов, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький
Турнірна таблиця групи: