Футзал

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку кваліфікації футзального ЧЄ-2026.

У рамках четвертого туру відбору чемпіонату Європи-2026 з футзалу збірна України в Молдові зустрінеться з Німеччиною.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 січня, розпочавшись о 19:00 за київським часом.

Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння в прямій онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — НІМЕЧЧИНА

СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: