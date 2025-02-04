До вашої уваги пряма трансляція поєдинку кваліфікації футзального ЧЄ-2026.
youtube.com/@SetantaSports
04 лютого 2025, 18:48
У рамках четвертого туру відбору чемпіонату Європи-2026 з футзалу збірна України в Молдові зустрінеться з Німеччиною.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 січня, розпочавшись о 19:00 за київським часом.
Слідкуйте за всіма подіями цього протистояння в прямій онлайн-трансляції від Setanta Sports на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА — НІМЕЧЧИНА
СТАРТОВА П'ЯТІРКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: