Футзал

У найвищому дивізіоні зіграють 11 клубів, серед яких три новачки з Першої ліги.

Визначено склад учасників Екстра-ліги на сезон 2025/26. Сьогодні, 30 липня, відбулося засідання виконкому Асоціації футзалу України, під час якого ухвалили два ключові рішення – зміну назви одного з клубів та затвердження складу ліги.

За результатами засідання, команда Аврора ТІМ офіційно змінює свою назву на Київ Футзал. Відповідне прохання клубу було розглянуто та схвалено після надання необхідної документації.

Також затверджено список клубів, які виступатимуть у найвищому футзальному дивізіоні країни. У новому сезоні участь візьмуть 11 команд. До числа дебютантів увійшли три призери Першої ліги 2024/25 – Тайр Експерт, Фурнітура та Авалон, які піднялися в класі.

Серед тих, кого не побачимо в наступному розіграші, — чинний бронзовий призер SkyUp Futsal, який вирішив знятися з турніру, титулована Енергія, що зупинила участь у професійному футзалі, а також in.IT та МСК Харків. Обидві останні команди, що завершили попередній сезон на 11 і 12 місцях, планують виступити в Першій лізі.

Уже завтра, 31 липня, відбудеться нарада між представниками клубів і керівництвом АФУ, на якій проведуть жеребкування календаря чемпіонату.