Германия

Встреча состоится в Нюрнберге в рамках подготовки к Евро-2020.

Товарищеский поединок между Германией и Италией, запланированный на 31 марта в Нюрнберге, пройдет без зрителей, сообщил официальный Твиттер-аккаунт "манншафт".

Об этом решении власти Нюрнберга сообщили сегодня Немецкому футбольному союзу. Причина – попытка предотвратить распространение коронавируса.

Футбольные матчи без зрителей будут проходить по всей территории Германии. Среди них – и первая игра 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером.

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