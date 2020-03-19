Германия

Финансовое положение Боруссии Д прочно, однако руководство клуба готово пойти на снижение своих зарплат.

По сравнению с некоторыми другими клубами, чье выживание оказалось под угрозой из-за карантина и прекращения соревнований, положение Боруссии Д прочно — считает Kicker.

В "резерве" у Боруссии Д в данный момент находится 60 миллионов евро, не считая текущих финансовых дел, которые также в "плюсе". Несмотря на это, генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке решил отказаться от трети своей годовой зарплаты, составляющей 1,9 миллиона евро, чтобы облегчить положение. Ожидается, что его примеру последуют и другие руководители.

Всего зарплатная ведомость Боруссии Д составляет 150 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Боруссия М пошла еще дальше своих "тезок": кроме сотрудников клуба, на снижение зарплаты пошли футболисты.

Не остаются в стороне от глобальной проблемы и дортмундские болельщики, решившие помогать с доставкой продуктов пожилым людям.

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