Германия

Бывший партнер Эрлинга Холанда Рубен Габриэльсен вспомнил о том, как начиналась карьера звезды Боруссии Д.

Защитник Тулузы Рубен Габриэльсен, выступавший вместе с Эрлингом Холандом в Мольде, поведал о его проблемах с результативностью.

"Когда Эрлинг только пришел в Мольде, то мы просто ухахатывались — он неделю не мог забить на тренировках! – цитирует норвежского защитника Bild. – Думали: "Как же он будет играть?" А он вышел и за 50 минут положил четыре мяча".

19-летний Холанд начинал карьеру в Брюне (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), после чего выступал за Мольде (50, 20) и РБ Зальцбург (27, 29) прежде чем перебраться в Боруссию Д (11, 12).

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