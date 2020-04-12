Германия

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд объяснил, почему ему нравится форвард Милана Златан Ибрагимович.

Эрлинг Холанд восхищается тем, как Златан Ибрагимович уверен в себе и легко адаптируется в любой команде.

"Мне очень нравится нравится та уверенность в себе, которую демонстрирует Златан Ибрагимович, – цитирует норвежца Tuttosport. – Надеюсь выработать у себя такую же. Посмотрите: он переходит в любую команду и тут же начинает забивать, становится ее лидером. Я бы очень хотел встретиться и поговорить с Ибрагимовичем. Надеюсь, Мино Райола это когда-нибудь организует".

19-летний Холанд начинал карьеру в Брюне (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), после чего выступал за Мольде (50, 20) и РБ Зальцбург (27, 29) прежде чем перебраться в Боруссию Д (11, 12).

Ранее бывший одноклубник рассказал о том, как Эрлинг дебютировал в Мольде.

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