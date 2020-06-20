Германия

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также Шахтер с Динамо, ведь нашим читателям будет интересно почитать про украинские клубы.

Цикл материалов, а также окончательный выбор по Манчестер Юнайтед, Ювентусу и Барселоны от редакции и читателей можно посмотреть здесь.

Сегодня речь пойдет о главном клубе немецкого футбола — мюнхенской Баварии. Составлять символическую сборную будем по схеме 4-4-2.

"Красные" всегда могли похвастаться выдающимися стражами ворот, многие из которых более чем на десятилетия закрепляли за собой место в воротах немецкого гранда.

Наше мнение состоит в том, что лучшими вратарями в истории мюнхенцев можно считать Оливера Кана, Мануэля Нойера и Зеппа Майера. Каждый из них был основным голкипером определенного значительного этапа в истории клуба, сыграв немаловажную роль в больших успехах.

Оливер Кан

Выступал за команду: 1994 — 2008 год

Матчи: 632

Голов пропущено: 592

Если болельщика Баварии попросить назвать пятерых самых лучших футболистов команды всех времен, то многие без колебаний внесут в сей список Кана. "Титан" защищал ворота "красных" долгие 14 лет — с 1994 по 2008 год, при этом не являясь воспитанником Мюнхена, ранее еще проведя семь лет в Карлсруэ. Это не мешает Оливеру до сих пор удерживать самую высокую планку по количеству проведенных за баварцев поединков — 632.

Трудно найти более титулованного игрока, который за свою более чем 20-летнюю карьеру собрал множество командных и индивидуальных наград. В составе Баварии на его счету восемь побед в Бундеслиге, шесть раз он становился обладателем Кубка Германии, пять раз — Кубка немецкой лиги. Успешен Оливер был и в еврокубковых турнирах, став обладателем Кубка УЕФА в 1996 году и Лиги чемпионов в 2001, добавив в том же году Межконтинентальный кубок.

На личном уровне Кан добыл поистине уникальную награду, став первым вратарем, который получил звание лучшего футболиста на чемпионате мира 2002 года. Помимо прочего — дважды лучший игрок года в Бундеслиге, пять раз лучший вратарь Германии и трижды — по версии УЕФА.



В сентябре 2008 года голкипер повесил перчатки на гвоздь. Естественно, Бавария достойно провела выдающегося футболиста, удостоив его звания почетного капитана команды. Кроме того, не столь давно Кан попал в Зал славы немецкого футбола.

Мануэль Нойер

Выступал за команду: 2011 — настоящее время

Матчи: 381

Голов пропущено: 272

После ухода Кана вратарская позиция в Мюнхене наткнулась на кризисные времена. Купленный за замену легендарному киперу Ханс-Йорг Бутт не сумел заявить о себе в немецком гранде, что вынудило Баварию в 2011 году выйти на трансферный рынок, приобретя у Шальке за 22 миллиона молодого Нойера, который на тот момент стал вторым самым дорогим голкипером в истории.

По истечению практически десяти лет, мы можем с уверенностью утверждать, что мюнхенцы точно угадали с покупкой. Мануэль полностью решил вратарский вопрос в Мюнхене, в последствие унаследовав капитанскую повязку. Благодаря своей манерной игре, смелых выходах до центра поля, стабильной надежностью, Нойер запишет свое имя в список самых выдающихся игроков "красных".

Уверенный футбол голкипера стал важным элементом в современных успехах Баварии. Семь побед в Бундеслиге кряду, четыре Кубка Германии, три Суперкубка, трофей Лиги чемпионов в 2013 году и обладателями Суперкубка УЕФА — во всех этих достижениях именно Нойер был первым номером на воротах баварцев.



На сегодняшний день идут тяжелые переговоры между вратарем и клубом о продлении контракта, и пока неизвестно, останется ли Мануэль в команде на следующий сезон. Как бы там ни было, немец уже заслужил место в списке лучших игроков в истории.

Зепп Майер

Выступал за команду: 1963 — 1980 год

Матчи: 601

Голов пропущено: 554

Колоссальный успех Кана в Баварии произошел не без участия Майера, ведь те 14 лет, что Оливер был в команде, Зепп был его тренером вратарей. Во время своей карьеры футболиста Майер сыграл не менее значительную роль в Мюнхене, железобетонно закрепив за собой место в воротах с 1963 по 1979 год. Суммарно, вратарь сыграл за "красных" 601 поединок, и ему до сих пор принадлежит рекорд Бундеслиги по количеству проведенных игр подряд — 442.

Майер прошел с Баварией путь от второй Бундеслиги до становления того самого грозного мюнхенского гранда, который начал играть первую скрипку в немецком и европейском футболе в 70-х годах. С Зеппом на воротах, "красные" три года подряд становились обладателями Кубка европейских чемпионов, победителями Кубка обладателей Кубков УЕФА 1976 года, четыре раза завоевывал звание победителя Бундеслиги и Кубка Германии.

К слову, помните легендарный гол с пенальти Антонина Паненки? Его пропустил именно Майер. Это не помешало вратарю быть успешным на международной арене, став победителем чемпионата мира-1974 и чемпионата Европы-1972 в составе сборной ФРГ.

Редакция Football.ua считает, что место голкипера Баварии в символической сборной займет Оливер Кан.