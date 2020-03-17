Германия

Исполнительный директор Кельна Хорст Хельдт поделился мнением о ситуации в футболе.

Хорст Хельдт считает, что все клубы и руководство Бундеслиги должны совместными усилиями преодолеть сложившийся кризис в связи с пандемией COVID-19.

"Как и во всех сферах нынешней жизни, ситуация в футболе является непростой, – цитирует исполнительного директора официальный сайт Кельна. – Мы отвечаем за здоровье наших сотрудников, поэтому по крайней мере до апреля объявили карантин и запретили все тренировки".

"Да, все 36 клубов Первой и Второй бундеслиг подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы завершить чемпионат. Это наш план А, но есть и план В, и план С, которые я пока не буду озвучивать. Мы не какие-то особенные, поэтому, как и все люди, должны руководствоваться решениями и рекомендациями врачей и прочих ответственных лиц".

"Кризис, связанный с коронавирусом, серьезно ударит и по благосостоянию многих людей, в том числе и связанных с футболом. Ведь футбол — это не только 22 человека, выходящих на поле. В футбольной лиге и клубах работает около 56 000 человек, которые могут остаться без работы, футбольным журналистам не о чем будет писать и нечего снимать, клубы, особенное "маленькие", понесут большие финансовые потери, и это далеко не все".

"В связи с этим мы все стараемся сделать так, чтобы потери всех сторон были минимальными, но при этом намерены избежать популистских заявлений премьер-министра Баварии о том, что все профессиональные футболисты должны отказаться от своих зарплат. Только все вместе, не обвиняя кого-то, а помогая друг другу, мы сможем победить и сохранить наш футбол".

Ранее сообщалось, что УЕФА решил перенести Евро-2020 на лето 2021 года и назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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