Германия

Экс-президент мюнхенского гранда высказался о возможном подписании Лероя Сане.

Желание Баварии подписать вингера Манчестер Сити Лероя Сане не является какой-то сенсационной новостью. Мюнхенцы уже как минимум год пытаются переманить 24-летнего немца в свой состав, но то помешает травма, то финансовые запросы "горожан".

Бывший президент Баварии, ныне занимающий пост зампредседателя исполнительного совета клуба, Ули Хенесс уверен в успешном подписании Сане.

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"С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле, а также, надеюсь, с Давидом Алабой, Тиаго Алькантарой и Лероем Сане у нас будет молодая конкурентоспособная команда. Если все будет хорошо, то я могу себе представить, что новая эра в Баварии только начинается", — приводит слова Хенесса Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что Лерой Сане готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в Баварию. Мюнхенский гранд готов заплатить за футболиста 60-70 миллионов евро.