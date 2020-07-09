Германия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава мюнхенцев за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа нового проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и игроков в истории Баварии, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Удивительно, но у пользователей и администрации не возникло разногласий, и наши составы полностью совпали. В чем мнения не сошлись, так это в выборе самого выдающегося тренера в истории "баварцев".

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Наибольшие споры вызвала пара центральных полузащитников. Здесь, с отрывом в 10 голосов (0,3%), победу одержал тандем Лотар Маттеус — Томас Мюллер, опередивший пару Маттеус — Швайнштрайгер.

Главный тренер: Удо Латтек

Главный тренер: Юпп Хайнкес

Как мы видим, читатели предпочли выбрать Юппа Хайнкеса в качестве самого легендарного тренера в истории мюнхенского клуба. В тоже время, выбор редакции остановился на не менее величайшем Удо Латтеке, который вывел Баварию в разряд грандов мирового футбола. В остальном выбор редакции и читателей совпал.

Оливер Кан одолел конкурентов с огромным перевесом, как и игроки на позициях центрального и правого защитников. А вот на левом фланге была жаркая конкуренция, где Лизаразю опередил Алабу лишь на 1,6%.

Пара Рибери — Роббен также оказалась вне конкуренции, как и связка центральных нападающих в лице Роберта Левандовски и Герда Мюллера. О центральных полузащитниках было сказано выше — тут выбор читателей и редакции пал на сбалансированную пару Маттеус — Мюллер.