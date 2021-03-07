Германия

Хавбек мюнхенского клуба поделился мыслями о поединке со "шмелями".

Полузащитник Баварии Леон Горецка прокомментировал победу над Боруссией Д в матче 24-го тура Бундеслиги.

"Если бы стадион был полон, то забить решающий мяч в концовке встречи было бы чем-то невероятным.

Мы победили заслуженно. Но мы плохо вошли в игру. После 0:2 мы показали, что хотим непременно одержать победу. Мы сыграли очень энергично.

После нашего первого гола Дортмунд сосредоточился на обороне. Но если постоянно оказывать давление, то рано или поздно мяч все же окажется в воротах. Мы невероятно счастливы", — приводит слова хавбека официальный сайт Баварии.

Ранее полузащитник Баварии Томас Мюллер поделился мыслями о победе над "шмелями".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.