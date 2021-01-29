Германия

Игроки Баварии сдали положительные тесты на коронавирус.

Леон Горецка и Хави Мартинес отправлены в изоляцию из-за положительных тестов на коронавирус и не помогут Баварии в ближайших матчах — сообщает Kicker.

Болезнь своих подопечных подтвердил главный тренер Баварии Ханси Флик на предматчевой пресс-конференции накануне матча 19-го тура чемпионата Германии против Хоффенхайма.

Учитывая, что повторный анализ можно сдавать минимум через 10 дней, Горецка и Мартинес пропустят не только матч против Хоффенхайма (30 января) и Герты (5 февраля) в чемпионате, но и не смогут выступить на Клубном чемпионате мира.

Для Баварии турнир начнется встречей с победителем пары Аль-Духаил — Аль-Ахли 8 февраля.

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