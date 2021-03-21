Германия

Подошел к концу поединок немецкого чемпионата.

Фрайбург принимал Аугсбург в матче 26-го тура Бундеслиги.

Счет в матче открыли хозяева на 51-й минуте встречи благодаря голу Роланда Шаллаи. Спустя полчаса Филипп Линхарт поразив ворота соперника удвоил преимущество Фрайбурга.

Несмотря на давление и владение инициативой во второй половине встречи, Аугсбург так и не сумел сравнять счет в поединке.

По итогу встречи Фрайбург с 37-ю очками поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы, в то время как Аугсбург остался на 13-м месте, имея в активе 29 баллов.

Фрайбург - Аугсбург 2:0

Голы: Шаллаи, 51, Линхарт, 81

Фрайбург: Мюллер — Кублер (Шмид, 73), Линхарт, Гульде (Шлоттербек, 81), Гюнтер — Шаллаи (Хайнц, 81), Сантамария, Хефлер, Грифо (Хаберер, 81) — Холер, Тиль (Демирович, 56)

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумми (Педерсен, 80) — Калиджури, Штробль (Груэсо, 61), Хедира (Нидерлерхнер, 80), Рихтер — Хан, Бенеш (Варгас, 61)

Предупреждения: Линхарт, Гульде, Сантамария, Тиль, Хефлер, Гюнтер, Демирович — Удуохай, Гауэлеу