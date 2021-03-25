ЧМ-2022. Отбор
Французский голкипер остался недоволен результатом матча с командой Шевченко.
Уго Льорис, getty images
25 марта 2021, 09:22
Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался после поединка против сборной Украины.
"Нам не хватило агрессии в финальной трети поля. На перерыв можно было уйти с 2:0, но этого не случилось. На второй тайм вернулись вялыми. Лично мне очень неприятно.
Кимпембе остался очень недоволен автоголом. Я видел его движение, мяч угодил в бедро. Украинцы добились успешного результата, но их заслуга в хорошей защите и дисциплине. Их защитному блоку сложно было маневрировать, мы создали слишком мало моментов.
Мне понравилось, что в первом тайме мы рисковали в атаке, иногда оставляли в обороне игроков один в один", – приводит слова голкипера France Football.
Ранее представитель тренерского штаба "сине-желтых" Александр Шовковский, в своем Instagram-аккаунте прокомментировал эпизод с голом Антуана Гризманна из офсайда, который ошибочно не зафиксировал боковой арбитр.
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