ЧМ-2022. Отбор

Наставник действующих чемпионов мира высказался о поединке с украинской сборной.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче квалификации ЧМ-2022 с Украиной.

"Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее.

Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после матча, отметив удачный план на игру.

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