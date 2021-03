ЧМ-2022. Отбор

Холанд и компания первыми из европейских сборных решились на такой открытый шаг.

Отборочный раунд на чемпионат мира-2022 для сборной Норвегии начинался с выездного поединка против скромного Гибралтара, по итогу которого гости сумели одержать победу со счетом 3:0.

Однако, далеко не подтверждением очевидного преимущества со стороны норвежцев над их соперником отметилось данное противостояние.

Перед началом поединка, футболисты Столе Сольбаккена провели флешмоб с призывом к мировой общественности обратить вниманием на грубые нарушения прав людей в Катаре, который и станет хозяином грядущего мундиаля.

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1 — Football Daily (@footballdaily) March 24, 2021

Надев поверх основной формы футболки с надписью "Human rights — on and off the pitch" ("Права людей на и вне поля"), футболисты показали свою приверженность идеям протестов против плохих условий труда для рабочих-мигрантов в Катаре и проблем с правами человека в данной стране.

К слову, в норвежском медиа-пространстве всерьез обсуждается возможность отказа от участия в международном форуме, в случае выхода на него их национальной сборной.

Прокомментировал ситуацию и сам главный тренер: "Этот жест — то, о чем мы говорили перед игрой, и то, благодаря чему мы хотели бы сосредоточить внимание на некоторых вещах, которые стали предметом обсуждения вне поля. Моя команда очень хотела сделать этот жест, и я здесь как пример этого желания", — сказал наставник сборной Норвегии, стоя при этом перед журналистами TV2 в футболке с надписью "Respect — on and off the pitch" ("Уважение на и вне поля").

После первого тура, Норвегия возглавила свой отборочный секстет, в котором ранее феерический матч выдали Турция и Нидерланды (4:2).