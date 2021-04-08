Германия

"Шмели" нацелились на футболиста московского клуба.

Боруссия Д интересуется нападающим Спартака Йорданом Ларссоном.

По информации источника, немецкий клуб интересуется шведом на фоне возможного ухода форварда Эрлинга Холанда этим или следующим летом.

Даже в случае, если норвежец останется, Боруссии все равно требуется игрок для глубины состава из-за травмы Юссуфы Мукоко.

Отмечается, что за Ларссоном также наблюдает Вест Хэм.

Напомним, что нападающий "шмелей" Марко Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.

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