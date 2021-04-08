"Шмели" нацелились на футболиста московского клуба.
Йордан Ларссон, getty images
08 апреля 2021, 15:28
Боруссия Д интересуется нападающим Спартака Йорданом Ларссоном.
По информации источника, немецкий клуб интересуется шведом на фоне возможного ухода форварда Эрлинга Холанда этим или следующим летом.
Даже в случае, если норвежец останется, Боруссии все равно требуется игрок для глубины состава из-за травмы Юссуфы Мукоко.
Отмечается, что за Ларссоном также наблюдает Вест Хэм.
Напомним, что нападающий "шмелей" Марко Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.
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