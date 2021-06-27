Германия

Мюнхенский клуб сделал рокировку.

Голкипер Баварии Александр Нюбель сменил клубную прописку.

Мюнхенский клуб отдал вратаря в аренду Монако на 2 года с целью получения игроком большего игрового времени. При этом Бавария оставила за собой право вернуть игрока следующим летом.

Место Нюбеля в качестве запасного голкипера мюнхенцев займет ранее выступавший за клуб Свен Ульрайх. В минувшем сезона он защищал цвета Гамбурга, проведя за немецкий коллектив 32 поединка.

Ульрайх пройдет медицинское обследование в Баварию в течение недели.

Ранее сообщалось, что Александр Нюбель мог отправиться в аренду в Лилль.