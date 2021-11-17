Германия

Один из участников победы над Россией не прошел тестирование.

Защитник Баварии Йосип Станишич по возвращении из сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус — сообщил официальный сайт клуба.

14 ноября Йосип принял участие в исторической победе Хорватии над Россией, которая принесла "клетчатым" путевку в Катар.

За свою карьеру 21-летний Станишич провел 13 матчей за первую команду Баварии (0 голов).

На его счету 3 матча за национальную сборную Хорватии, а на юниорском уровне он играл за Германию.