Германия

Среди инфицированных как футболисты, так и члены персонала.

В РБ Лейпциг зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее стало известно о трех случаях заражения — главный тренер команды Джесси Марш, голкипер Петер Гулачи, а также один член тренерского штаба команды, чье имя не называется.

Тем не менее, сегодня это число выросло до девяти человек.

Среди инфицированных такие футболисты как Орбан, Нобоа, Поульсен, Симакан, тренер вратарей Гесслинг. Кроме того, имя еще одного инфицированного сотрудника не разглашается. Все члены команды отправлены на самоизоляцию, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сообщается, что клуб намерен провести проверку по факту резкого скачка заболеваемости в команде.