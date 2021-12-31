Оливер Гласнер уверен, что болельщики все равно будут собираться для того, чтобы посмотреть матчи вместе.
Оливер Гласнер, Getty Images
31 декабря 2021, 12:25
Решение проводить матчи Бундеслиги без зрителей не скажется полржительно на количестве заболевших, а, наоборот, сделает ситуацию с пандемией хуже — считает главный тренер Айнтрахта Оливер Гласнер.
"Я не совсем понимаю смысл проводить матчи Бундеслиги без зрителей на трибунах, – цитирует Гласнера Kicker. – Болельщики все равно будут собираться вместе, чтобы посмотреть футбол, только это будет происходить не на открытом воздухе и под присмотром с соблюдением всех правил, а в замкнутых помещениях".
"Это не только не приведет к снижению количества заболевших, но станет причиной роста жертв. Это так же бессмысленно, как введение комендантского часа для ресторанов и кафе с 22:00 31 декабря — люди будут собираться вместе, только будут делать это в набитых квартирах".
Также Гласнер отметил, что в клубе обсуждается возможнось отказа от части зарплаты, как это сделали футболисты и тренеры во время предыдущего локдауна.
Зимний перерыв в Бундеслиге завершится 7 января, когда начнется 18-й тур.