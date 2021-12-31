Германия

Оливер Гласнер уверен, что болельщики все равно будут собираться для того, чтобы посмотреть матчи вместе.

Решение проводить матчи Бундеслиги без зрителей не скажется полржительно на количестве заболевших, а, наоборот, сделает ситуацию с пандемией хуже — считает главный тренер Айнтрахта Оливер Гласнер.

"Я не совсем понимаю смысл проводить матчи Бундеслиги без зрителей на трибунах, – цитирует Гласнера Kicker. – Болельщики все равно будут собираться вместе, чтобы посмотреть футбол, только это будет происходить не на открытом воздухе и под присмотром с соблюдением всех правил, а в замкнутых помещениях".

"Это не только не приведет к снижению количества заболевших, но станет причиной роста жертв. Это так же бессмысленно, как введение комендантского часа для ресторанов и кафе с 22:00 31 декабря — люди будут собираться вместе, только будут делать это в набитых квартирах".

Также Гласнер отметил, что в клубе обсуждается возможнось отказа от части зарплаты, как это сделали футболисты и тренеры во время предыдущего локдауна.

Зимний перерыв в Бундеслиге завершится 7 января, когда начнется 18-й тур.