Испания

Меньше испанских фанатов смогут посетить стадион.

В Испании из-за серьезного распространения коронавируса приняли ограничения на посещение футбольных матчей.

Как сообщает издание As, теперь максимальное количество зрителей, которые могут быть допущены на поединок — 75% от вместимости арены.

Кроме того, источник утверждает, что на стадионах будет запрещено курить и принимать пищу. Болельщики все время должны будут находиться в масках.

Отметим, что ближайший матч чемпионата Испании состоится уже 31 декабря — Валенсия сыграет против Эспаньола.

Напомним, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа заразился коронавирусом, а потому Андрей Лунин может сыграть в матче с Хетафе.