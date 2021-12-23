Италия

Итальянское правительство решило оставить заполняемость стадионов на уровне 75%.

На заседании итальянского кабинета министров, обсуждавшего меры противостояния коронавирусу, в том числе возможность посещения культурно-массовых мероприятий.

У радости любителей спорта, правительство не только не запретило посещение футбольных матчей, но и не уменьшило заполняемость трибун — сообщил сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Стадионы могут заполнены на 75%, при этом все болельщики, вне зависимости от их местонахождения, должны быть в масках.

Ранее сообщалось о переносе некоторых матчей АПЛ.