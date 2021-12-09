Германия

Немецкий полузащитник не поможет своей команде в ближайших матчах.

Йосуа Киммих не сможет сыграть за Баварию вплоть до конца календарного года, сообщает официальный сайт клуба.

У немецкого футболиста возникли небольшие проблемы с легкими после того, как он переболел коронавирусом.

Отметим, что Йосуа Киммих пропустить три матча чемпионата Германии: против Майнца, Штутгарта и Вольфсбурга.

Напомним, что Гнабри и Мусиала вакцинировались после того, как Бавария пообещала оставить их без зарплаты.