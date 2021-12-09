Немецкий полузащитник не поможет своей команде в ближайших матчах.
Йосуа Киммих, getty images
09 декабря 2021, 15:59
Йосуа Киммих не сможет сыграть за Баварию вплоть до конца календарного года, сообщает официальный сайт клуба.
У немецкого футболиста возникли небольшие проблемы с легкими после того, как он переболел коронавирусом.
Отметим, что Йосуа Киммих пропустить три матча чемпионата Германии: против Майнца, Штутгарта и Вольфсбурга.
Напомним, что Гнабри и Мусиала вакцинировались после того, как Бавария пообещала оставить их без зарплаты.