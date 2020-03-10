Италия

Руководство "россонери" решило приостановить тренировочный процесс.

Ранее сообщалось, что Серию А остановили из-за коронавируса.

Ввиду этого, Милан решил отменить тренировки до 15 марта включительно, сообщил официальный сайт команды.

В тоже время, как сообщает журналист Николо Скира, примеру "россонери" последовали ряд других команд чемпионата Италии: СПАЛ, Лацио, Фиорентина, Кальяри, Брешия и Болонья.

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В Италии 7985 человек заразились коронавирусом, а умерло 463 на данный момент.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей до 15 апреля.

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