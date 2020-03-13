Италия

Аргентинский форвард, как и все игроки и персонал "старой синьоры", находятся в самоизоляции.

Многие зарубежные средства массовой информации в ночь с 12 по 13 марта начали сообщать о том, что форвард Ювентуса Пауло Дибала стал одним из футболистов, который заразился коронавирусом.

Как стало известно изданию ANSA, которое ссылается на комментарий представителей Ювентуса, слухи о болезни 26-летнего аргентинца являются фейковыми. Туринский клуб "категорически" отрицает данную информацию.

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В связи с тем, что у защитника Ювентуса Даниэля Ругани диагностировали COVID-19, все футболисты и персонал клуба находятся в самоизоляции. Это касается и самого Дибалу.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду останется в Португалии на время карантина в Ювентусе.

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