Италия

Форвард Фиорентины Душан Влахович не прошел тест на коронавирус.

Очередной жертвой коронавируса COVUD-19 стал нападающий Фиорентины Душан Влахович — сообщил официальный сайт "фиалок".

Несмотря на то, что у футболиста не было никаких симптомов заболеваний, тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент Влахович находится дома на карантине, а медицинские службы тестируют всех, с кем Душан общался в последнее время.

20-летний серб перешел в Фиорентину из Партизана (27 матчей во всех турнирах, 3 гола) в сезоне-2018/19, и с тех пор провел в составе "фиалок" 34 матча (8 голов).

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