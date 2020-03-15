Италия

Тьего Сионек помешал ограблению в Ферраре.

В то время, как в Италии из-за карантина закрыты практически все магазины, кроме супермаркетов, некоторые пытаются этим воспользоваться.

Субботним вечером, возвращаясь домой, защитник СПАЛ Тьяго Сионек заметил грабителя, забравшегося в табачную лавку, погнался за ним и задержал мародера — сообщает Calciomercato.

Мэр Феррары Алан Фаббри лично позвонил Сионеку и поблагодарил бразильца за его мужество и стремление помочь городской общине сохранять порядок на улицах города.

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