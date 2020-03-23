Италия

Все "нерадзурри" успешно прошли период самоизоляции.

За время домашней изоляции всех игроков и работников Интера, организованной из-за случаев заражения коронавирусом в Ювентусе, с которым "змеи" сыграли 8 марта, ни у одного из них COVID-19 обнаружен не был — сообщает Calciomercato.

Теперь все они смогут вести дальнейший образ жизни в соответствии с правилами, установленными в Италии: выходить из дома за продуктами или в аптеку с использованием средств индивидуальной защиты.

Футболисты и работники Интера собрали 500 тысяч евро, которые были переданы медицинским учреждениям Милана. Теперь "нерадзурри" начали кампанию по сбору средств для клиники Луиджи Сакко, где ведется работа по созданию вакцины от коронавируса.

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