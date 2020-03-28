Италия

Бразильцы получили разрешение от Ювентуса на то, чтобы покинуть карантин.

Крайние защитники туринского Ювентуса Алекс Сандро и Данило присоединились к ряду своих одноклубников, которые покинули Турин в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство "старой синьоры" разрешило бразильцам покинуть самоизоляцию и улететь в Бразилию. Таким образом, остаток карантина Алекс Сандро и Данило проведут на родине со своими семьями.

Напомним, ранее из Италии улетели такие футболисты туринского клуба, как Гонсало Игуаин, Родриго Бентанкур, Сами Хедира, Миралем Пьянич и Дуглас Коста.