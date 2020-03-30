Италия

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи считает, что сезон-2019/20 надо обязательно доиграть.

Марчелло Липпи считает, что вне зависимости от того, сколько продлится пандемия COVID-19, футбольный сезон должен быть завершен.

"Мое мнение заключается в том, что чемпионат должен быть доигран при любых обстоятельствах, – сказал чемпион мира-2006 в интервью Radio Sportiva. – Не важно, когда будет финиш — в мае, августе или сентябре, но доиграть надо. При этом придется немного ужать следующий сезон".

"Матчи можно проводить за закрытыми дверями, хотя футбол без зрителей — это уже не футбол. Но можно осуществлять прямые трансляции, и тогда болельщикам будет не так обидно".

Ранее президент Ассоциации профессиональных футболистов Италии Дамиано Томмази заявил, что на нынешнем сезоне надо поставить крест и думать о будущем.

Марчелло Липпи за свою феноменальную тренерскую карьеру работал с Сампдорией, Понтедерой, Сиеной, Пистойезе, Каррарезе, Чезеной, Луккезе, Аталантой, Наполи, Ювентусом, Интером, национальной сборной Италии, Гуанчжоу Эвергранд и национальной сборной Китая.

71-летний специалист выигрывал чемпионат мира 2006 года, Лигу чемпионов УЕФА (1), Суперкубок УЕФА (1), Межконтинентальный кубок (1), Лигу чемпионов Азии (1), чемпионат Италии (5), Кубок Италии (1), Суперкубок Италии (4), чемпионат Китая (3), Кубок Китая (1) и Суперкубок Китая (1).

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