Италия

Президент ассоциации профессиональных футболистов Италии Дамиано Томмази призвал готовиться к следующему сезону.

Дамиано Томмази призвал футбольных функционеров смириться с тем, что нынешний сезон не удастся завершить в полном объеме, и начать планирование следующего.

"Гипотезы о том, что можно будет вернуться к нормальной жизни после Пасхи, в начале мая, в июне — какие там еще варианты выдвигала пресса, так и остаются гипотезами, – цитирует Томмази Sport Mediaset. – Но мы все выдаем желаемое за действительное. Судорожные попытки доиграть турниры ни к чему хорошему не приведут, даже если летом ситуация наладится".

"Мне кажется, что было бы целесообразнее, если летом все действительно станет лучше, посвятить время подготовке, проведению каких-то контрольных матчей, а в августе, как обычно, начать новый сезон, сезон-2020/21. Тогда мы потеряем только один сезон, если же его продолжать в августе, то и следующий получится скомканным".

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии планирует доиграть сезон-2019/20 в июле-августе.

Дамиано Томмази во время карьеры игрока выступал за Верону, Рому, Леванте, Куинз Парк Рейнджерс, а также в менее престижных Цянцзинь Теда, Сант-Анна д'Альфаэда и Ла Фиорите.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.